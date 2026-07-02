Уряд США зняв експортні обмеження з новітніх моделей Claude, - Bloomberg

Сполучені Штати скасували жорсткі обмеження на міжнародний доступ до революційних моделей штучного інтелекту Fable 5 та Mythos 5 від компанії Anthropic PBC.

Це рішення ознаменувало фінал найгучнішого та найзначнішого втручання американського уряду в роботу комерційного ШІ-сектора за всю історію, повідомляє видання Bloomberg.

Експортний бан, накладений через побоювання адміністрації Дональда Трампа щодо кібербезпеки та біологічних загроз, було знято після того, як розробники чат-бота Claude впровадили нові захисні класифікатори та пішли на пряму угоду з Міністерством торгівлі США.

Конфлікт перейшов у гарячу фазу 12 червня, коли Міністерство торгівлі США надіслало Anthropic конфіденційне розпорядження. Відомство зажадало від стартапу отримувати спеціальні урядові ліцензії, перш ніж надавати будь-яким іноземним громадянам (незалежно від їхньої геолокації) доступ до надпотужної моделі Mythos 5 та її комерційного аналога Fable 5.

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Реагуючи на цей ультиматум, Anthropic була змушена тимчасово заблокувати роботу цих моделей та ініціювати екстрені переговори з Вашингтоном.

Ситуація безпосередньо вплинула на весь ринок: під тиском Білого дому головний конкурент стартапу – компанія OpenAI – також була змушена суттєво обмежити реліз своєї нової моделі GPT-5.6.

Головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман підтвердив, що на вимогу уряду версія 5.6 Sol наразі розгортається лише у форматі обмеженого прев'ю для верифікованих партнерів.

Компроміс із Мінторгом та Project Glasswing

Публічне скасування обмежень стало можливим після особистих переговорів топ-менеджменту Anthropic, включаючи співзасновника Тома Брауна, із міністром торгівлі США Говардом Лутніком. У листі, з яким ознайомилися журналісти Bloomberg, Лутнік зазначив, що компанія взяла на себе зобов'язання "проактивно виявляти та ліквідовувати безпекові ризики" та спільно з урядом розробляти єдині стандарти для моделей наступних поколінь.

Щоб заспокоїти Білий дім, Anthropic інтегрувала у Fable 5 радикально оновлену систему фільтрації джейлбрейків та шкідливих запитів:

Жорсткі табу: Модель штучного інтелекту Fable 5 повністю позбавлена можливості самостійно генерувати відповіді на складні запити у сферах кібербезпеки та біології. Безпечний шлюз: Якщо користувач ставить специфічне технічне завдання у цих галузях, Claude автоматично перенаправляє запит через простішу та суворіше обмежену модель Opus 4.8.

Крім того, Anthropic у партнерстві з Amazon, Microsoft та Google розгорнула глобальну ініціативу Project Glasswing. Це закритий консорціум, що об'єднує близько 200 організацій, які отримали санкціонований доступ до флагманської моделі Mythos 5 виключно для пошуку та тестування вразливостей у системах кіберзахисту.

Масштабний камбек та підготовка до IPO на $965 мільярдів

Починаючи з перших чисел липня, Anthropic відкриває глобальний доступ до Fable 5 для користувачів з усього світу. Найближчим часом модель буде інтегрована у хмарні інфраструктури Amazon Web Services, Google Cloud та Microsoft Azure.

Керівництво стартапу висловило сподівання, що цей кейс закладе основу для транспарентного регулювання ШІ-сфери на рівні законів, які застосовуватимуться однаково до всіх розробників передових моделей.

Успішне вирішення конфлікту з Білим домом зняло колосальну напругу перед майбутнім виходом компанії на біржу. Після нещодавнього раунду фінансування Anthropic оцінили у фантастичні 965 мільярдів доларів, що закріпило за нею статус однієї з найдорожчих приватних корпорацій планети. Наразі компанія вже подала конфіденційну заявку на IPO та планує розпочати відкриті торги на публічному ринку вже у жовтні.

Водночас юридичне протистояння Anthropic із Пентагоном триває. Нагадаємо, у березні міністр оборони Піт Гегсет вніс стартап до списку ризиків для ланцюжків постачання після гучного зриву переговорів щодо оборонного контракту, і це рішення компанія наразі оскаржує у судовому порядку.

Ситуація на ринку моделей ШІ

Зазначимо, що компанія Anthropic, відома розробкою популярного сімейства мовних моделей Claude, оприлюднила на своєму офіційному ресурсі матеріал із закликом призупинити або сповільнити темпи розробки штучного інтелекту. Керівний склад стартапу наголошує, що передові ШІ-системи впритул наблизилися до етапу рекурсивного самовдосконалення – процесу, за якого технологія здатна еволюціонувати автономно, без безпосередньої участі людини. В Anthropic визнають, що не мають чіткого уявлення про майбутній світоустрій в умовах безконтрольного розвитку машин, проте застерігають про наявність глобальних ризиків для людської цивілізації.

Нещодавно корпорація Google презентувала наймасштабнішу модернізацію своєї пошукової системи за чверть століття, фактично ліквідувавши традиційну концепцію фірмового пошукового рядка. Замість звичного виведення списку релевантних посилань, оновлений сервіс тепер самостійно формує підсумкові відповіді та вирішує завдання користувача за допомогою інтегрованих ШІ-агентів.

Як зазначає профільне видання Pcforum.hu, такі радикальні зміни спровокували стрімку хвилю інтересу до альтернативних пошукових платформ. Значна частина інтернет-користувачів почала активно переходити на інші сервіси, прагнучи зберегти класичний і звичний формат роботи з інформацією в мережі.

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