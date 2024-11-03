У США приспали популярну на весь Instagram білку - республіканці звинувачують у цьому демократів.

Департамент охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк у США приспав домашню білку Арахіс (Peanut), яка протягом останніх років була зіркою соціальної мережі Instagram. Цією ситуацією скористалися представники Республіканської партії, влаштувавши скандал і звинувативши чинну адміністрацію президента у справжньому вбивстві, пише Forbes.

Повідомляється, що білка жила в будинку протягом семи років. Її підібрав Марк Лонго - син жінки, яка збила тварину на машині. Протягом восьми місяців хлопець піклувався про Арахіс, після чого відпустив на волю. Незабаром, як повідомляється, білка повернулася до нього зі зламаним хвостом. Лонго вирішив, що звірятко не зможе самостійно вижити в дикій природі та залишив його в себе. Незабаром у білченяти з'явився Instagram-акаунт, на який підписано понад 600 тисяч осіб.

ЗМІ пише, що нещодавно Департамент охорони довкілля отримав анонімні повідомлення про те, що проживання білки Арахіса та єнота Фреда з людьми становить "потенційну небезпеку зараження людини сказом". Крім того, існує офіційна версія, яка містить інформацію про укус одного з чиновників білкою під час розслідування справи. А ще йдеться про те, що нібито Лонго порушив закон про заборону вилучення тварин із дикої природи.

Сам власник білченяти дізнався про плановану евтаназію зі ЗМІ.

"Я в шоці, не вірю і відчуваю огиду до людей, які зробили це з Арахісом. Останні 7 років Арахіс був моїм найкращим другом. Він був центром мого світу і багатьох ваших так довго, що я не знаю, як це пережити емоційно", - написав він в Instagram.

Прихильники Дональда Трампа використовували образ Арахісу як "символ протидії чинній владі". Мільярдер Ілон Маск звинуватив владу в тому, що вона ухвалила рішення вбити тварину замість того, щоб просто випустити її на волю:

"Уряду не повинно бути дозволено вриватися у ваш будинок і вбивати вашого вихованця! Це дико. Навіть якщо тримати вдома білку заборонено (а це не повинно бути протизаконно), навіщо вбивати Арахіса, можна ж просто було відпустити його в ліс?".

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