За словами гглави польського уряду, Європа нарешті має подорослішати і повірити у власні сили.

Європа не повинна перейматися результатами майбутніх виборів президента Сполучених Штатів Америки, а зосередитися на власній обороноздатності. Таку думку у соцмережі Х висловив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він зокрема, зазначив, що незалежно від результату перегонів у США, "ера геополітичного аутсорсингу закінчилася".

"Гарріс чи Трамп? Деякі стверджують, що майбутнє Європи залежить від американських виборів, у той час коли воно залежить в першу чергу і передусім від нас. За умови, що Європа нарешті подорослішає і повірить у власні сили", - написав глава польського уряду.

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Останні заяви Туска

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про початок будівництва системи укріплень "Східний щит" на кордоні з Росією та Білоруссю. Він додав до допису фото техніки, яка риє траншеї.

Цей проєкт презентували ще у травні. Перші випробування елементів "Щита" відбулись у жовтні на полігоні в Оржиші (Вармінсько-Мазурське воєводство).

Також УНІАН повідомляв, що Туск пояснив реакцію союзників на "план перемоги" президента України Володимира Зеленського. За його словами, серед союзників немає повної згоди щодо "плану перемоги" Володимира Зеленського, але "іншого ніхто й не очікував".

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