Війська КНДР прийшли на допомогу Путіну, поки США все ще вагаються, - The Atlantic

Північна Корея приєдналася до Росії у цьому конфлікті. США визнали це, назвавши це "дуже серйозною проблемою".

Тисячі північнокорейських військових готуються підтримати російського правителя Володимира Путіна у війні проти України. За наявною інформацією, новоприбулі солдати належать до Сил спеціальних операцій Північної Кореї, найбоєздатнішого підрозділу армії країни, і, ймовірно, будуть розгорнуті в Курській області Росії для спроб повернення територій.

Проте, західні аналітики можуть лише припускати, наскільки ефективні ці сили на тлі боєздатної української армії, пише у статті для The Atlantic Філліпс Пейсон О’Брайен - професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії та автор книги "Стратеги: Черчилль, Сталін, Рузвельт, Муссоліні та Гітлер — як війна створила їх і як вони розв’язали війну".

Ставка на підтримку КНДР

Путін побачив можливість посилити свої позиції у війні та скористався нею, не зважаючи на можливу реакцію Заходу. Здається, він робить ставку на те, що Сполучені Штати не втручатимуться напряму. У середу міністр оборони США Ллойд Остін визнав, що Північна Корея приєдналася до Росії у цьому конфлікті, назвавши це "дуже серйозною проблемою".

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З початку повномасштабного вторгнення США коливаються щодо надання Україні передових зразків озброєння, таких як HIMARS, танки Abrams, ракети ATACMS, винищувачі F-16 та далекобійні ракети JASSM. Хоча зрештою ці зразки зброї було надано, важливий час було втрачено, що обмежило можливості України. Більше того, США так і не надали чіткої відповіді на питання, чи дозволять вони використовувати західну зброю для ударів по Криму, Керченському мосту та іншим російським цілям за межами України.

Обережна стратегія США

США уникають рішучих кроків, побоюючись ескалації з боку Путіна, зокрема застосування ядерної зброї. Проте російський лідер, незважаючи на численні погрози, жодного разу не реалізував їх. Китай, основний партнер Росії, відкрито висловився проти застосування ядерної зброї, а сам ядерний удар не дасть Путіну значної стратегічної переваги.

Путін продовжує посилювати тиск на Україну, використовуючи будь-які доступні ресурси, включаючи війська з Північної Кореї, яка стала міжнародним ізгоєм. За даними американських і британських джерел, північнокорейські військові вже прибувають до Росії, щоб надавати підтримку російським військам.

Чи прагнуть США перемоги України?

Виникає питання: чи дійсно США зацікавлені в перемозі України? Лише нещодавно президент Зеленський представив план, який включає використання американської далекобійної зброї для ударів по стратегічних об'єктах у Росії, але відповідь адміністрації Байдена зводиться до відкладання цього питання. Замість швидких дій США займають вичікувальну позицію, що йде на користь Путіну.

З огляду на залучення Північної Кореї, відповіддю США повинна стати негайна передача Україні необхідних засобів для відсічі російській агресії. Це допомогло б уникнути тривалого конфлікту та прискорити перемогу України.

Армія Північної Кореї проти України - останні новини

22 жовтня військовий експерт Владислав Селезньов сказав, що на території Курської області виникла оперативна пауза. За його словами, ворог зазнав серйозних втрат і йому потрібно щонайменше 10-12 тисяч поповнення.

Своєю чергою КНДР перекинула військових до Росії. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що солдати Північної Кореї були відправлені на Курський напрямок.

25 жовтня Bloomberg з посиланням на південнокорейські розвідувальні джерела опублікував матеріал, в якому зазначається, що Північна Корея планує направити додаткові війська до Росії. Зазначалось, що перша група з 1500 елітних військових уже проходить навчання на Далекому Сході Росії як частина плану розгортання близько 10 000 солдатів з Північної Кореї. Ці підрозділи прибули у Владивосток між 8 і 13 жовтня.

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