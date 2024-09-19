Індійців забрали з фронту після того, як це питання порушив прем'єр-міністр Нарендра Моді, але не всі з них повернулися на батьківщину.

Уряд Індії оголосив, що Росія звільнила десятки з 91 індійця, яких обманом змусили воювати за ЗС РФ у війні проти України, пише BBC. Деякі з них, за інформацією ЗМІ, вже повернулися додому, тоді як решта чекають відправки.

Індійці, які ще перебувають "у процесі" повернення на батьківщину, поговорили з кореспондентом видання Ніязом Фарукі, розповівши йому про всі переживання.

"Я в паніці. Я не впевнений, чи повернуся живим або в труні. Будь ласка, врятуйте мене", - заявив колишній індійський солдат Урген Таманг всього за кілька днів до того, як його забрали з фронту.

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Його, як і 90 інших індійців, заманили на війну, пообіцявши гроші та роботу - іноді як "помічників у ЗС РФ", ідеться в матеріалі. Там підкреслюють, що більшість із них із бідних сімей. І додають, що в підсумку індійці опинилися в зоні бойових дій, частина з них - на тимчасово окупованій території України.

Як стверджує ЗМІ, вони практично не мали військової підготовки. Зрештою, після візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Росію, президент РФ Володимир Путін пообіцяв достроково звільнити всіх індійців - відтоді звільнили 45 осіб, за даними видання.

"Не можу повірити, що вибрався звідти", - сказав кореспондентові Суніл Карва, електрик із Раджастану, який опинився в лавах російської армії в лютому.

Інший врятований, Мохаммад Суфьян, повернувся до Індії 12 вересня, і розповів в інтерв'ю, що він особисто на власні очі бачив смерть свого друга, іншого індійця, в якого прилетіла ракета під Кринками.

За інформацією журналістів, більшість інших "новобранців" були робітниками віком від 19 до 35 років. Їх наймали агенти на батьківщині, в Дубаї та Росії. У контрактах, за даними ЗМІ, уся інформація була вказана російською мовою, тож індійці нічого не розуміли і підписували їх "у надії на краще майбутнє".

"Процес був настільки швидким - лише кілька підписів і фотографій, і ми вже були [в армії]", - додав Карва.

Хто воює за РФ на фронті

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія вербує сибірських безхатьків на війну, щоб перекрити свої втрати. Їм пропонують велику зарплату. Але впевненості в тому, чи зможуть вони повернутися з фронту, у них немає.

Крім того, у Вовчанську ЗСУ помітили найманців із Єгипту, яких використовують окупанти.

"Відзначено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії в північній частині міста. До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту", - заявили в ОТГ "Харків".

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