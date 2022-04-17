У навчаннях беруть участь близько шести тисяч американських солдатів.

У каліфорнійському Національному навчальному центрі Міноборони США почалися масштабні військові навчання, які проводяться з використанням ситуацій російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами американських генералів, метою навчань є підготовка до боїв з противником типу Росії або Китаю з використанням уроків, витягнутих з війни РФ проти України.

Навчання проводиться в національному навчальному центрі в Форт-Ірвіні, де російськомовні рольовики зображують представників ворожої держави, контролюючих вигадане місто Уджен і постійно поширюють в соцмережах дезінформацію проти бригади американських військових, які готуються до атаки на місто.

У найближчі тижні, згідно зі сценарієм навчань, військовослужбовці відпрацьовуватимуть прийоми боротьби з ворогом, який хоче знищити місто ракетними залпами для подальшого захоплення.

"Я думаю, що зараз вся армія дійсно дивиться на те, що відбувається в Україні і намагається винести уроки", — розповіла міністр армії США Крістін Вормут.

За словами генерала, російсько-український досвід став переконливою ілюстрацією для США того, наскільки важлива буде інформаційна сфера.

"Ми говорили про це близько п'яти років. Але насправді ми бачимо, наскільки неймовірно сильним виявився Зеленський. Це світова війна, яку реальний світ може побачити і спостерігати в режимі реального часу", - додала Вормут.

Зазначимо, Збройні Сили України дають гідну відсіч російським окупантам. Нашим військом захоплюються в різних куточках світу.

"Свої найвищі оцінки нашій армії надали керівництво НАТО, Міноборони США, Міноборони Великобританії. Вони не розраховували навіть у найоптимістичніших прогнозах, що Україна протримається понад 72 годин. А ми контратакуємо, противник зупинений", - заявляв раніше радник глави ВП Олексій Арестович.

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