Розмова з очільником РФ була важкою, зазначив австрійський канцлер.

Президент Російської Федерації Володимир Путін перебуває у власному маленькому світі.

Очільник РФ вірить, що виграє війну в Україні, розповів в інтерв'ю американському телеканалу NBC канцлер Австрії Карл Негаммер, який особисто зустрічався з Путіним.

За його совами, розмова з президентом Росії була важкою.

"Перебуваючи у власному маленькому світі, я думаю, Путін знає, що зараз відбувається в Україні. Він вірить, що виграє війну", - стверджував австрійський чиновник.

Нагадаємо, Карл Нехаммер і Володимир Путін зустрілися у Москві у заміському будинку, який є власністю Кремля. Розмова тривала півтори години без помічників, перекладачів та представників ЗМІ.

Основною темою розмови була війна в Україні, яка розпочалася 24 лютого рано вранці.

Канцлер Австрії говорив, що розмова з Путіним була "дуже жорстка та відверта", а найважливіше послання - війна в Україні має закінчитися, оскільки у кожній війні програють обидві сторони. Співбесідники не тисли один одному руки.

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