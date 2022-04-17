Президент Російської Федерації Володимир Путін перебуває у власному маленькому світі.
Очільник РФ вірить, що виграє війну в Україні, розповів в інтерв'ю американському телеканалу NBC канцлер Австрії Карл Негаммер, який особисто зустрічався з Путіним.
За його совами, розмова з президентом Росії була важкою.
"Перебуваючи у власному маленькому світі, я думаю, Путін знає, що зараз відбувається в Україні. Він вірить, що виграє війну", - стверджував австрійський чиновник.
Нагадаємо, Карл Нехаммер і Володимир Путін зустрілися у Москві у заміському будинку, який є власністю Кремля. Розмова тривала півтори години без помічників, перекладачів та представників ЗМІ.
Основною темою розмови була війна в Україні, яка розпочалася 24 лютого рано вранці.
Канцлер Австрії говорив, що розмова з Путіним була "дуже жорстка та відверта", а найважливіше послання - війна в Україні має закінчитися, оскільки у кожній війні програють обидві сторони. Співбесідники не тисли один одному руки.