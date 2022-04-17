Супротивник, зокрема, втратив ще один літак.

За минулу добу знищено 13 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"16 квітня 2022 року знищено 13 повітряних цілей російських окупантів: 1 - літаки; 1 - гелікоптери; 5 БПЛА...; 6 - крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, жителів Києва, Харкова, Чернігова, Маріуполя, Херсона, Миколаєва, Одеси, Житомира та Сум.

На українську територію заїхала ворожа техніка, на яку було нанесено символи "Z" і "V". 14 квітня Верховна Рада заборонила ці символи.

Захисники України давали гідну відсіч загарбникам. За даними Генерального штабу Збройних сил нашої держави, станом на 16 квітня знищено 163 ворожих літаки, 145 гелікоптерів, 138 безпілотників та близько 20,1 тис. окупантів.

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