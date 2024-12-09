Москва планує вивести частину військ з країни.

Російська Федерація запросила у Туреччини допомогу в виведенні свого військового контингенту з території Сирії.

Про це з посиланням на джерела пише CNN Türk. За даними видання, винятком стануть лише сили на військово-морській базі Тартус та повітряній базі Хмеймі. Однак зараз Москва шукає спосіб та сприяння Анкари у безпечному виведенні частини своїх військ:

"Схоже, що ці війська будуть переведені на територію, підконтрольну турецьким збройним силам, а потім будуть відправлені в Росію по повітрю. Росія попросила про таку допомогу, щоб безпечно вивести свої війська. Маріонеткові сили Ірану вже досить давно не є ефективними в Сирії".

Росія виводить війська з Сирії

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, росіяни почали виводити військові кораблі з бази у Тартусі, коли повстанці взяли під контроль Дамаск. Авіаційну базу Хмеймім окупанти використувють для перекидання озброєння та техніки.

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Аналітики вважають, що Москва втрачає Сирію через те, що її армія загрузла в Україні. Повномасштабне вторгнення змусило їх забрати з Сирії частину літаків, а найманці приватної військової компанії "Вагнер" залишили країну після бунту Євгена Пригожина.

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