За словами Габріелюса Ландсбергіса, "нам не потрібно боятися "ведмедя" в Україні чи деінде.

Останні події в Сирії свідчать про те, що перемога України над Росією можлива. Про це у соцмережі Х зазначив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Він підкреслив, що сирійський приклад показує, що "Росію можна вигнати і вона піде додому".

"Балтійці мали рацію - Захід достатньо сильний, щоб перемогти. Нам не потрібно боятися "ведмедя" в Україні чи деінде, він спричиняє хаос", - додав дипломат.

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Останні події в Сирії

Сирійський диктатор Башар Асад мирно залишив пост президента і покинув Сирію. Про це заявили в міністерстві закордонних справ Росії. Там вважають, що Асад ухвалив це рішення після переговорів з повстанцями. Ппри цьому Росія нібито не брала участь у процесі.

В МЗС РФ переконують, що загрози безпеці російським військовим базам на території Сирії немає, але вони перебувають "у режимі підвищеної бойової готовності".

Раніше УНІАН повідомляв, що командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада. Він залишив Дамаск і вирушив в невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.

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