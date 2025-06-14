Йдеться про десятки повітряних цілей.

У ніч на 14 червня Іран здійснив нову хвилю ракетних ударів по Ізраїлю, у країні працює протиповітряна оборона.

Оновлено о 01:50: За останню годину з території Ірану випустили по Ізраїлю десятки ракет, інформує ЦАХАЛ. Частину ракет вдалося перехопити. Наразі у населених пунктах, де впали снаряди, працюють пошуково-рятувальні сили.

О 01:05 Армія оборони Ізраїлю повідомила в Telegram про виявлення ракет, запущених у бік країни з Ірану. Людей попросили піти в безпечні місця і залишатися там до подальших вказівок:

Відео дня

"Наразі ЦАХАЛ працює над перехопленням і нанесенням ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Оборона не є герметичною, тому важливо продовжувати дотримуватися інструкцій Командування Армії оборони Ізраїлю".

Масований обстріл Ізраїлю

Як повідомляв УНІАН, ввечері 13 червня Іран у відповідь на ізраїльську операцію "Rising Lion", під час якої було здійснено удари по ядерних та військових об'єктах країни, запустив десятки ракет.

Операція Ірану отримала кодову назву "True Promise III". Представник країни заявив журналістам, що помста Ізраїлю "тільки почалася".

Мережу заполонили відео з ізраїльських міст, які опинилися під ударом ракет. Спрацювала система "Залізний купол", яка знищила більшість цілей.

Після цього прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху звернувся до жителів Ірану із закликом вийти проти режиму, оскільки зараз він слабкий, як ніколи.

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