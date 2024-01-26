"Сомалійські" пірати атакують та захоплюю великі та маленькі кораблі.

Біля узбережжя Сомалі зросла кількість піратів, які атакують великі та маленькі судна. Це сталося після того, як безпека у Червоному морі була порушена через атаки бойовиків-хуситів на торговельні судна, повідомляє агентство Bloomberg.

З листопада Сомалі зафіксувала п’ять нападів на комерційні судна біля свого узбережжя. Це поклало кінець періоду стабільності, який спонукав світову судноплавну галузь у 2022 році декласифікувати берегову лінію Індійського океану як "зону високого ризику".

Недавні інциденти включали захоплення заручників у грудні на борту судна MV Ruen під прапором Мальти, після чого індійські, японські та іспанські військові кораблі врятували 18 членів екіпажу. За даними Міжнародного морського бюро, це було перше успішне викрадення судна біля узбережжя Сомалі з 2017 року.

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5 січня індійський флот знову відреагував на інцидент із захопленням борту MV Lila Norfolk під прапором Ліберії, відправивши військовий корабель і гелікоптери на допомогу, проте піратам вдалося втекти.

За даними міжнародної консалтингової фірми Crisis 24, яка спеціалізується на безпеці, окрім нападів на великі кораблі, за останні тижні нападами стали щонайменше п’ять малих іранських рибальських суден.

У сплеску піратства звинувачують європейські військові кораблі, які залишили узбережжя Сомалі, і збройні сили США, які переключилися на загрозу хуситів у Ємені. Контейнеровози, які плавали б через Червоне море до Суецького каналу та назад, тепер додають тижні до своїх маршрутів, щоб подорожувати навколо мису Доброї Надії на південному краю Африки.

Минулого року 28 082 судна пройшли вздовж берегової лінії Сомалі. Рада вантажовідправників Східної Африки попередила, що продовження тенденції до піратства може збільшити витрати для вантажовідправників і порушити ланцюжки поставок.

Напруженість у Червоному морі

Угруповання хуситів "Ансар Алла" фактично править в Ємені з 2015 року, при цьому ООН не визнає легітимність їхньої влади. Вважається, що режим хуситів підтримують Іран та "Хізболла", які у війні ХАМАС проти Ізраїлю підтримують терористичне об'єднання.

Після початку війни Ізраїля та ХАМАС, єменське угруповання оголосило, що буде атакувати будь-які судна, що належать ізраїльським компаніям або йдуть під ізраїльським прапором у Червоному морі.

Вже на початку грудня у Червоному морі зі сторони хуситів зазнали нападу американський військовий корабель та кілька комерційних суден.

Після низки терористичних захоплень та атак на комерційні судна, 12 січня США спільно з Великобританією завдали ударів по цілях єменських уситів. Після цього президент США Джо Байден підтвердив атаку на хуситів у Ємені.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак також підтвердив, що військово-повітряні сили його країни завдали "цілеспрямованих ударів по обʼєктах єменських хуситів".

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