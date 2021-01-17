Рятувальники намагаються визволити зі скель двох членів екіпажу затонулого суховантажного судна.

Знайдено тіла вже чотирьох загиблих членів екіпажу суховантажного судна Arvin, яке затонуло 17 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини.

Про це повідомляє ТАСС.

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За словами губернатора провінції Бартин Сінана Гюнера, знайдено тіла чотирьох загиблих. Рятувальники намагаються визволити зі скель двох членів екіпажу затонулого судна.

У районі аварії знаходяться катера берегової охорони й Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), а також фрегат ВМС, повідомляє агентство "Анадолу».

Зважаючи на погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена.

Корабельна аварія в Чорному морі: що відомо

Сьогодні, 17 січня, біля берегів Туреччини в Чорному морі затонув суховантаж Arvin. За даними МЗС України, врятовано 5 українців та 1 іноземця, їх госпіталізовано.

Раніше МЗС повідомляв, що на борту було 10 українців і 2 іноземці.

Водночас агентство ТАСС з посиланням на прес-службу Росморречфлоту повідомило, що на борту судна перебували 12 осіб, двоє з них - громадяни Росії. У відомстві також повідомили, що власником судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

За даними ЗМІ, суховантажне судно йшло під прапором Палау і перевозило вантажі з Грузії до Болгарії, але через погані погодні умови змінило курс і намагалося укритися в порту Бартин.

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Автор: Тамара Отовська