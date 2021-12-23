Наразі Сейшельські Острови пускають іноземних туристів за умови наявності негативного ПЛР-тесту.

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Республіки Сейшельські Острови про взаємне скасування візових вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду.

"Схвалити проект угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Сейшельські острови про взаємне скасування візових вимог", – йдеться у документі.

Цікаві факти про Сейшельські Острови

Республіка Сейшельські Острови, або коротко Сейшели, є острівною державою в Індійському океані на однойменних островах біля східних берегів Африки на північ від Мадагаскару. З площею 455 квадратних кільметрів та населенням 81,5 тисяч осіб Сейшели є найменшою суверенною державою Африки.

На сьогоднішній день основою економіки країни є туризм, адже Сейшельські острови відомі природною красою навколишніх островів, а також особливою флорою та фауною.

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Сейшельські Острови мають субекваторіальний морський клімат, а середньорічна температура повітря тут становить від +26° до +28 °C. Тут існують тільки два сезони: зимовий – сухіший і помірно тепліший (травень-листопад) і літній – вологий жаркий (грудень-квітень). Сезони розрізняються між собою тільки напрямком вітру і кількістю опадів.

Умови в'їзду на Сейшели в умовах пандемії

Подорожуючі, включаючи немовлят та дітей, повинні мати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 години до польоту, а також дійсне медичне страхування для подорожей, яке покриває, як мінімум, ізоляцію, карантин та можливе лікування COVID-19.

Перед поїздкою іноземці повинні завантажити свої негативні результати ПЛР-тестування, дані рейсу та місця проживання на Сейшелах для авторизації закладу охорони здоров’я на подорожі через визначену платформу за посиланням.

Відвідувачі повинні гарантувати, що бронювання житла для відпочинку здійснено лише в ліцензованих закладах, які сертифіковані Управлінням охорони здоров’я Сейшел (перелік за посиланням).

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 17 грудня 2021 року для українців відкриті кордони 160 країн світу.