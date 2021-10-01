Громадяни країни зможуть вільно подорожувати, але іноземцям купувати квитки до Австралії ще рано.

Влада Австралії прийняла рішення відкрити державний кордон з листопада - вперше за останні півтора року.

Про це повідомляє BBC.

З березня 2020 року в Австралії діють одні з найсуворіших прикордонних правил у світі - залишати країну забороняється навіть її громадянам.

"Пора повернути австралійцям їхнє життя", - сказав щодо цього 1 жовтня прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

Першими можливість виїжджати за межі Австралії отримають жителям тих штатів, де рівень вакцинації досягне 80%.

Іноземних туристів поки що впускати до країни не планують, але в австралійському уряді запевняють, що працюють над тим, щоб "знову вітати туристів на своїх берегах".

Читайте такожАвстралійцям за повернення з охопленої коронавірусом Індії загрожує в'язницяІ поки інші австралійці радіють ослабленню правил, інші обурюються через загрозу нового спалаху COVID-19.

Варто зазначити, що наразі австралійцям дозволено залишати країну тільки у виняткових випадках — наприклад, для виїзду на роботу або для візиту до вмираючого родича.

Загалом за весь час пандемії в Австралії зареєстрували трохи понад 107 тис. випадків COVID-19 і 1307 померлих.

Нагадаємо, раніше міністр торгівлі і туризму Австралії анонсував відкриття кордонів для іноземних туристів не раніше 2022 року.

Автор: Станіслав Кожемякін