Під санкції потрапили 35 підприємств та 10 фізосіб.

Австралія запровадила адресні санкції відносно 35 організацій оборонного, технологічного та енергетичного секторів Росії та 10 фізичних осіб, включаючи російських міністрів і високопоставлених чиновників, а також високопоставлених військовослужбовців в Білорусі.

В МЗС країни повідомляють, що введені санкції спрямовані проти юридичних та фізичних осіб, що мають економічне й стратегічне значення для Росії, в тому числі:

російські компанії, що постачають передові технології, електроніку та обладнання для Збройних Сил Росії;

російські компанії, що займаються атомною енергетикою і видобутком арктичних ресурсів;

перший віце-прем'єр РФ Бєлоусов та віце-прем'єр Чернишенко;

найбільші оборонні підприємства Росії, в тому числі найбільший в Росії виробник військових вертольотів та його генеральний директор;

високопоставлені білоруські військові, які загрожують суверенітету й територіальній цілісності України.

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Допомога Австралії Україні - що відомо

Австралія вже ввела санкція стосовно понад 1100 фізичних та юридичних осіб, які підтримують вторгнення РФ в Україну. Зокрема, введені санкції проти дочірніх підприємств "Росатому", а також компаній "Роснефть", "Северсталь" і найбільшої золотодобувної компанії РФ "Полюс".

Відомо, що Австралія відправить літак-розвідник E-7A Wedgetail для допомоги Україні, а також передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster.

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