У 2013-2016 роках цей кандидат очолював Центральне командування збройних сил США.

Демократ Джо Байден, який попередньо перемагає на президентських виборах США, має намір призначити на пост глави Міноборони генерала у відставці Ллойда Остіна.

Читайте такожБайден пообіцяв найбільш расово різноманітний уряд в історіїПро це повідомили джерела Politico і The Associated Press. Він може стати першим афроамериканцем на цій посаді.

Перехідна команда Байдена повідомила, що демократ назве імена глави Міноборони і членів економічного блоку до кінця тижня, передає kommersant.

Хто такий Ллойд Остін

Остіну 67 років. У 2013-2016 роках він очолював Центральне командування збройних сил США.

Вибори президента США

Вибори в США пройшли 3 листопада, офіційно підсумки не оголошені. За підрахунками найбільших ЗМІ, перемогу здобув Байден. Дональд Трамп не визнає перемогу демократа, але при цьому погодив процедуру передачі влади.

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Автор: УНІАН