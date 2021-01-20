Обраний президент США Джо Байден прибув до Вашингтона перед інавгурацією. За традицією він ночує в гостьовому будинку через дорогу від Білого дому.
Читайте такожНе лише російська агресія: у Байдена назвали головні загрози для УкраїниГостьовий будинок належить федеральній владі США. Він відомий як Будинок Блера, в ньому залишаються почесні постояльці, передає kommersant з посиланням на Politico.
Раніше з прощальним зверненням виступив 45-й президент США Дональд Трамп. Він сказав, що готується передати владу новій адміністрації і що молиться за успіхи нової команди "у збереженні Америки безпечною і процвітаючою".
Інавгурація пройде 20 січня приблизно о 19:00 за Києвом (опівдні за місцевим часом). Дональд Трамп порушив 150-річну традицію і відмовився бути присутнім на церемонії.
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