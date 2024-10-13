Однак, замість державного візиту заплановано значно скорочений робочий візит.

Президент США Джо Байден заповнить свій скасований через ураган візит до Німеччини вже 18 жовтня.

Наразі відновлено підготовку до візиту американського президента до Берліна. Однак, замість державного візиту заплановано значно скорочений робочий візит. Зокрема, скасовано офіційний банкет і почесні прийоми, пише Der Spiegel.

На п'ятницю у Байдена будуть заплановані зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. На них сторони обговорять, крім іншого, подальшу спільну підтримку Заходу для України та ситуацію на Близькому Сході.

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Скасований візит Байдена на Рамштайн

8 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден не візьме участі у зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 12 жовтня, яка вперше відбувалася на рівні лідерів держав. Як повідомила прессекретарка Карін Жан-П'єр, таке рішення було ухвалено через ураган "Мілтон".

У межах "Рамштайн" також було заплановано зустріч Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським, який проводив турне європейськими країнами.

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