78-річний президент США потрапив під програму додаткової вакцинації за правом віку.

Після того, як адміністрація США з контролю за продовольством і медикаментами схвалила застосування бустерних щеплень від коронавірусу, президенту Джо Байдену ввели третю дозу вакцини.

Про це повідомили у прес-службі Білого дому.

Щеплення препарату Pfizer/BioNTech йому поставили 27 вересня.

"Бустерне щеплення важливе, але найважливіше, що нам потрібно зробити, - це зробити щеплення якомога більшій кількості людей", - заявив Байден перед уколом.

Читайте такожУ США викинули 15 мільйонів доз вакцин від коронавірусуВін нагадав, що хоча б одну дозу вакцини отримала вже переважна більшість американців - понад 77% дорослого населення.

"Близько 23% не робили щеплень. І ця абсолютна меншість завдає величезної шкоди решті частини країни. Це пандемія нещеплених. Ось чому я розширюю вимоги щодо вакцинації скрізь, де тільки можу", - заявив Байден перед уколом.

Happening Now: President Biden delivers remarks and receives his COVID-19 booster shot. https://t.co/ksllh16p7w — The White House (@WhiteHouse) September 27, 2021

78-річний президент США отримав право отримати вакцину відповідно до нової рекомендації центрів з контролю захворювань США.

Свою першу дозу вакцини від COVID - 19 від Pfizer наприкінці 2020 року, а другу - у січні 2021-го.

Нагадаємо, що кампанія з додаткової вакцинації від COVID-19 у Сполучених Штатах почалася 25 вересня. Таким чином, Байден отримав щеплення одним з перших.

Третє щеплення рекомендують отримувати людям у віці 65 років і старше, а також людям у віці 18-64 років, які можуть зіткнутися з серйозними ускладненнями при захворюванні COVID-19 (мова йде про людей з хронічними захворюваннями і людей, чия професійна діяльність збільшує їх ризик зараження).

Автор: Станіслав Кожемякін