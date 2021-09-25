Бустерні щеплення вакциною Pfizer рекомендовано робити особам віком від 65 років, мешканцям будинків для літніх людей, медичним працівникам та особам віком від 50 до 64 років, які мають додаткові ризики через проблеми зі здоров’ям.

У Сполучених Штатах почалася кампанія з додаткової вакцинації від COVID-19.

Бустерні щеплення вакциною виробництва Pfizer/BionTech пропонують мільйонам людей похилого віку та іншим вразливим групам американців, повідомляє Радіо Свобода.

Кампанія почалася через день після того, як федеральні органи охорони здоров’я схвалили додаткові щеплення.

24 вересня президент США Джо Байден закликав тих, хто має право на додаткову вакцинацію, зробити щеплення, зазначивши, що він сам планує щепитися знову якнайшвидше.

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Байден додав, що наразі право на бустер-щеплення мають 60 млн американців. Додаткову дозу надають через щонайменше шість місяців після введення другої дози вакцини, тому на сьогодні вона вже доступна для близько 20 млн осіб.

Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) 23 вересня схвалили бустерні щеплення Pfizer для людей віком від 65 років, мешканців будинків для літніх людей, медичних працівників та осіб віком від 50 до 64 років, які мають додаткові ризики через проблеми зі здоров’ям.

У Сполучених Штатах використовуються три вакцини проти COVID-19. Зараз регулятори ще оцінюють, чи дозволити робити бустерні щеплення препаратами Moderna та Johnson & Johnson.

Наразі 182 млн (55%) американців повністю імунізовані від коронавірусної хвороби. Три чверті осіб старше 12 років – нижній віковий поріг для вакцинації – вже отримали першу дозу.

Бустерні щеплення пропонуються на тлі побоювань, що ефективність вакцини з часом знижується у той час, як більш заразний штам "Дельта" стає домінантним.

Представники американської системи охорони здоров’я стверджують, що вакцини забезпечують надійний захист, і переважна більшість нових хворих на COVID-19, госпіталізованих та померлих не були щеплені.

Довідка УНІАН.Бустерна доза - це третє щеплення препаратом від коронавірусу, яке проводять мінімум через 5-6 місяців після завершення імунізації, тобто другої дози вакцини.

Зниження ефективності вакцин і потрібність третьої дози пояснюють появу мутованих версій коронавірусу, особливо вплинув на ефективність препаратів штам Дельта.

Тому про імунізацію трьома дозами своїх вакцин заявили чи не всі виробники схвалених covid-вакцин.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Токарєва