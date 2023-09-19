Джо Байден зробив об'єднання союзників США для підтримки України провідною складовою зовнішньої політики США.

Президент США Джо Байден у своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН у вівторок звернеться до світових лідерів із закликом підтримати Україну в боротьбі з російськими загарбниками. Він сподівається, що республіканці в Конгресі також звернуть на це увагу.

Як пише Reuters, виступ Байдена на щорічній зустрічі в ООН стане центральною подією його триденного візиту до Нью-Йорка, який включатиме зустрічі з главами п'яти країн Центральної Азії, а також лідерами Ізраїлю та Бразилії.

Відзначається, що Байден зробив об'єднання союзників США для підтримки України провідною складовою зовнішньої політики США, стверджуючи, що світ має послати чіткий сигнал президенту Росії Володимиру Путіну, що він не зможе протриматися довше, ніж Захід.

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"Ми зґуртували світ, щоб підтримати Україну і об'єднати НАТО, тому що спочатку я був переконаний, що Путін розраховує на те, що НАТО не зможе зґуртуватися і цього буде достатньо для перемоги", - заявив Байден на заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Нью-Йорку в понеділок.

У своєму виступі на Генасамблеї Байден планує наголосити, що вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року та окупація території є порушенням основоположного Статуту ООН, основним принципом якого є повага суверенітету та територіальної цілісності, заявили офіційні особи США.

"Він буде дуже люто захищати те, чому підтримка України дійсно має значення, не тільки для нашої національної безпеки, але й для дотримання Статуту ООН, ідеї суверенітету і територіальної цілісності, а також того, що все це означає", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації президента США.

Інший представник адміністрації заявив, що Байден і офіційні особи США також зосередять увагу на мобілізації ресурсів для інфраструктури та сталого розвитку, а також на боротьбі зі зміною клімату.

З ким зустрінеться Байден

Після свого виступу Байден зустрінеться з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, щоб обговорити гарячі точки в світі.

Пізніше він вперше візьме участь у саміті за участю президентів п'яти країн Центральної Азії. Це Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан.

У середу Байден зустрінеться з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лула да Сілвою і приєднається до нього на заході з лідерами профспілок Бразилії та США.

Також у середу Байден проведе свою першу особисту зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху з тих пір, як він повернувся до влади в грудні минулого року.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що вони обговорять "бачення більш стабільного, процвітаючого та інтегрованого регіону, а також порівняють свої думки щодо ефективної протидії та стримування Ірану".

Підтримка США України - що відомо

Нагадаємо, адміністрація президента Джо Байдена зіткнулася з критикою з боку деяких республіканців, які хочуть, щоб США витрачали там менше грошей на підтримку України в захисті від російського вторгнення. Колишній президент Дональд Трамп, який є фаворитом у боротьбі за висунення від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року, заявив, що буде домагатися швидкого припинення війни, якщо його оберуть знову.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті, головний республіканець у Вашингтоні, задався питанням, чи повинні США продовжувати відправляти в Україну озброєння на мільярди доларів.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, проведеним у червні, тверда більшість американців підтримують надання Україні зброї для захисту від Росії і вважають, що така допомога демонструє Китаю та іншим суперникам США волю до захисту американських інтересів і союзників.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Байденом у Білому домі в четвер, а також з деякими лідерами Конгресу.

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні, приурочений до його візиту, і попросили Конгрес затвердити додаткові мільярди доларів на допомогу в сфері безпеки до кінця року.

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