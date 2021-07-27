Бойова місія американських військ в Іраку має завершитися вже до кінця 2021 року.
Про це заявив президент США Джо Байден напередодні зустрічі з прем’єр-міністром Іраку Мустафою аль-Кадімі у Вашингтоні, пише Радіо Свобода.
За словами Байдена, спільна боротьба з терористичним угрупованням "Ісламська держава" є критично важливою для безпеки регіону.
Він відзначив, що з цієї причина контртерористична операція, спільна з владою, триватиме й після виведення бойових частин.
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