Рятувальники контролюють пожежу / скріншот

Щонайменше 20 людей загинули та п'ятеро отримали поранення в результаті пожежі у коронавірусному госпіталі "Імам Хусейн" в місті Ен-Насирія.

Про це пише Reuters.

У Державному інформаційному агентстві повідомили, що пожежу взяли під контроль.

Наразі пошукові операції тривають.

Читайте такожДжекі Чан виявив бажання вступити в компартію Китаю"Медичні бригади виносили обвуглені тіла з палаючої лікарні, в той час, як багато пацієнтів кашляли через дим", - сказав репортер Reuters.

Джерела в МОЗ повідомляють, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки багато пацієнтів все ще вважаються зниклими безвісти.

Як пише Al Arabiya, в департаменті охорони здоров'я Ді-Кар повідомили, що 36 людей загинули та 70 отримали поранення.

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Автор: Людмила Жерновська