Щонайменше 20 людей загинули та п'ятеро отримали поранення в результаті пожежі у коронавірусному госпіталі "Імам Хусейн" в місті Ен-Насирія.
Про це пише Reuters.
У Державному інформаційному агентстві повідомили, що пожежу взяли під контроль.
Наразі пошукові операції тривають.
Читайте такожДжекі Чан виявив бажання вступити в компартію Китаю"Медичні бригади виносили обвуглені тіла з палаючої лікарні, в той час, як багато пацієнтів кашляли через дим", - сказав репортер Reuters.
Джерела в МОЗ повідомляють, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки багато пацієнтів все ще вважаються зниклими безвісти.
Як пише Al Arabiya, в департаменті охорони здоров'я Ді-Кар повідомили, що 36 людей загинули та 70 отримали поранення.
عشرات القتلى والجرحى بحريق اندلع بمستشفى الحسين في مدينة #الناصرية جنوب #العراق#العربيةpic.twitter.com/UAio6ScG4Z— العربية (@AlArabiya) July 12, 2021
Irak: 36 personnes sont mortes dans un incendie touchant un hôpital à Nassiriya, les malades du secteur covid-19 sont morts brûlés selon le 1er bilan. pic.twitter.com/5OvmrOwb13— Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) July 12, 2021
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