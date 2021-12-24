Країна також інвестує 100 мільйонів євро в дослідження в галузі ядерної енергетики.

Уряд Бельгії погодилося закрити всі свої атомні електростанції до 2025 року.

Також в уряді вирішили залишити відкритою можливість продовження терміну служби двох реакторів, за умови, що країна не зможе забезпечити енергопостачання за допомогою інших джерел енергії. Про це повідомляє Reuters.

Майже половину виробництва електроенергії в країні забезпечують дві атомні станції з сімома реакторами, які експлуатує французька енергетична компанія Engie.

"Після нічних переговорів міністри прийшли до компромісу, згідно з яким остання існуюча атомна електростанція повинна бути закрита в 2025 році", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Бельгії зафіксували перший випадок зараження новим штамом COVID-19 (відео)Таким рішенням Бельгія хоче приєднатися до інших країн, таких як Німеччина, які також поступово відмовляються від цієї технології.

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро не виключає, що деякі ядерні реактори можуть працювати довше, але додав, що це "дуже малоймовірно".

Бельгія також інвестує 100 мільйонів євро (113 мільйонів доларів) протягом чотирьох років в дослідження в галузі ядерної енергетики, приділяючи особливу увагу модульним реакторам меншого розміру і, можливо, співпраці з Францією та Нідерландами.

Запланований ядерний вихід почнеться з закриття одного реактора 1 жовтня 2022 року. Виведення з експлуатації, включаючи видалення всіх радіоактивних матеріалів і знесення будівель, повинне бути завершено до 2045 року.

Нагадаємо, в Україні будуть побудовані два атомних енергоблоки за новою американською технологією. НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse вже підписали меморандум про початок будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

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