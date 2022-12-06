У Міноборони РБ кажуть, що це заплановані заходи.

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки своїх збройних сил.

Як зазначають у прес-службі міністерства, метою заходів є перевірка бойової та мобілізаційної готовності війська на необхідному рівні, а також підвищення злагодженості органів військового управління.

Крім того, білоруські військові мають на меті удосконалити практичні навички командирів і навчити особовий склад діям у різних умовах обстановки.

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Як Путін втягує у війну проти України Білорусь

Білорусь допомагає РФ з першого дня повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. Так, 24 лютого війська росіян здійснювали прорив на територію нашої країни з Білорусі. Це навіть зафіксовано на відео. Крім цього, з Білорусі РФ запускає дрони і ракети, якими намагається завдати ударів по Україні.

Вчора, 3 грудня, стало відомо, що Шойгу несподівано прибув до Білорусі і підписав зміни про військове "союзництво". Візит міністра ані російською, ані білоруською владою не анонсувався.

Шойгу також провів зустріч з Лукашенком, після якої останній заявив, що сьогодні білоруська і російська армія "готуються як єдина армія". Лукашенко також нагадав, що в республіці триває "злагодження" підрозділів обох країн. Крім цього він проговорився, що білоруські військові вчать російських "мобіків".

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