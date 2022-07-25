Слова прем'єра Угорщини викликали обурення серед європейських політиків.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втрапив у скандал через націоналістичні заяви. Він виступив проти змішання європейських і неєвропейських рас.

Про це повідомляє The Guardian

Слова угорського політика викликали масове обурення опозиційних партій та низки європейських політиків

"Ми (угорці - УНІАН) не змішана раса... і ми не хочемо ставати змішаною расою", - заявив політик.

За його словами, країни, де змішуються європейці та неєвропейці, "більше не є націями".

Варто відзначити, що Орбан вже раніше робив подібні заяви, але цього разу він використовував особливо різкі ультраправі терміни.

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є одним з поплічників президента Російської Федерації Володимира Путіна. Він неодноразово намагався просувати ідеї "руского міра" в Європі й всіляко намагався протистояти введенню антиросійських санкцій.

Через своє бажання допомогти Путіну прем'єр Угорщини неодноразово потрапляв у скандали. Так, Орбан осоромився заявою, що Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти Москви "не спрацювали". Також він заявив, що війни в Україні можна було уникнути.

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