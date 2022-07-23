При правильній поведінці західних партнерів, повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було уникнути.
Про це заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Telex.
Орбан заявив, що в нападі Росії на Україну є вина західних союзників.
Прем'єр Угорщини нагадав, що Кремль висунув вимоги безпеки, які були передані США і членам НАТО. Йшлося про те, щоб Україна ніколи не стала членом Альянсу.
Вимоги Росії відкинули й, на думку Орбана, ця відмова стала причиною вторгнення в Україну.
Орбан також зазначив, що до війни не дійшло б, якби в ці вирішальні місяці президентом США був Дональд Трамп, а канцлером Німеччини - Ангела Меркель.
Орбан підкреслив, що Європа провалила свій шанс як посередника між Україною і Росією, коли Франція і Німеччина були учасниками Мінського формату, але не могли забезпечити виконання цих домовленостей. Він переконаний, що саме тому Росія готова до переговорів не з європейцями, а з США.
Війна в Україні та позиція Угорщини:
1 липня стало відомо про те, що Угорщина радикально прискорить програму розвитку обороноздатності країни.
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що необхідно провести швидку роботу з розвитку військового потенціалу країни, оскільки ситуація в Україні дуже серйозна.
23 липня 2022 року Орбан закликав до нової стратегії ЄС по війні в Україні.
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