Орбан заявив, що в нападі Росії на Україну є вина західних союзників.

При правильній поведінці західних партнерів, повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було уникнути.

Про це заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Telex.

Орбан заявив, що в нападі Росії на Україну є вина західних союзників.

Прем'єр Угорщини нагадав, що Кремль висунув вимоги безпеки, які були передані США і членам НАТО. Йшлося про те, щоб Україна ніколи не стала членом Альянсу.

Вимоги Росії відкинули й, на думку Орбана, ця відмова стала причиною вторгнення в Україну.

Орбан також зазначив, що до війни не дійшло б, якби в ці вирішальні місяці президентом США був Дональд Трамп, а канцлером Німеччини - Ангела Меркель.

Орбан підкреслив, що Європа провалила свій шанс як посередника між Україною і Росією, коли Франція і Німеччина були учасниками Мінського формату, але не могли забезпечити виконання цих домовленостей. Він переконаний, що саме тому Росія готова до переговорів не з європейцями, а з США.

Війна в Україні та позиція Угорщини:

1 липня стало відомо про те, що Угорщина радикально прискорить програму розвитку обороноздатності країни.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що необхідно провести швидку роботу з розвитку військового потенціалу країни, оскільки ситуація в Україні дуже серйозна.

23 липня 2022 року Орбан закликав до нової стратегії ЄС по війні в Україні.

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