Повідомляється, що дві найбільші електростанції зупинили роботу через брак палива.

В Лівані настав повний блекаут, країна залишилася без електрики.

Як передає агентство Reuters, це сталося через нестачу дизельного палива, всі його запаси були вичерпані.

Як повідомляє ряд ЗМІ, дві найбільші електростанції зупинили роботу через брак палива. Компанії займаються розв'язанням проблеми.

Очікується, що проблема буде вирішена протягом двох днів.

Влада сподівається, що найближчим часом вдасться налагодити постачання палива, напередодні Бейрут зарезервував кредит на ці цілі.

Зазначимо, енергетична криза стала наслідком економічної, в який Ліван занурений в останній час. У країні виникла нестача електрики (в останні місяці її включали лише на кілька годин на день), бензину, ліків і навіть питної води.

Гостра нестача палива паралізувала країну, що призвело до серйозних відключень електроенергії, які порушили роботу лікарень та інших установ. Щоб отримати бензин, люди змушені годинами стояти в чергах.

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Автор: Вікторія Гордієнко