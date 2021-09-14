У посольстві України в Ліванській Республіці засудили висловлювання Ваххаба і закликали його вибачитися перед українцями.

Колишній міністр екології Лівану, голова партії "Аль Таухід Аль Арабі" Віам Ваххаб порівняв українок і росіянок з жінками легкої поведінки.

Скандальну заяву він зробив у ранковому шоу на каналі "Аль Жадіда" 12 вересня, передає Alquds Alarabi Newspaper.

Ваххаб розповів, що якось він запитав президента Мішеля Ауна щодо походження Лівану як країни, і додав: "Я сказав йому, якщо ми є країною проституції, дозвольте нам ввести 10 тисяч російських або українських жінок".

Жарт політика викликав хвилю засудження в соцмережах. У партії спробували виправдатися, що їх лідера неправильно зрозуміли.

"У російсько-українському питанні Віам Ваххаб мав на увазі красу жінок з Росії та України, а не щось ще. Ми цінуємо боротьбу російських жінок протягом всієї історії перед обличчям нацистської окупації, що призвела до воєн, які Росія вела в Сирії і у світовому масштабі", – виправдалися в політсилі.

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Там додали, що українки і росіянки – "першокласні жінки, оскільки вони заслуговують нашого захоплення і любові, і вони займали вищі посади в державних установах, армії і в суспільстві".

Однак посольство України в Ліванській Республіці засудило висловлювання Ваххаба. Дипломати звернулися до ліванського екс-міністра з вимогою публічного вибачення перед громадянами України.

Скандал навколо виступу Зеленського в Юрмалі

Нагадаємо, у вересні 2016 року на той момент лідер "95 Кварталу" Володимир Зеленський у своєму виступі на фестивалі в Юрмалі пожартував перед глядачами: "Україна нагадує актрису з німецького фільму для дорослих, тобто готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку".

У 2020 році, вже на посаді президента Зеленський підкреслив, що "ніколи не називав Україну повією" і що йому соромно, якщо кого-небудь цей жарт образив.

"Я ніколи не називав Україну повією. Це перше... Можу вам сказати відверто. Якщо дійсно велика кількість людей, або навіть хтось, це сприйняв як жарт і порівняння України з повією, то за такі речі мені соромно. І я не правий", - сказав він.

Автор: Денис Прядко