Швидка на місці вибуху / фото Reuters
У ліванському селі Тлейл в Північному районі Аккар рано вранці в неділю, 15 серпня, вибухнуввибухнув танкер-газовоз.
Про це повідомляє AlarabiyaNewsAlarabiyaNews.
Співробітники ліванського Червоного Хреста витягли 20 тіл і евакуювали 79 поранених.
Причина вибуху поки невідома.
У мережі з'явилися відео сильної пожежі, що спалахнула після вибуху.
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- Увечері 4 серпня в порту Бейрута стався потужний вибухстався потужний вибух. Згодом стало відомо, що в ангарі в районі вибуху зберігалися конфісковані вибухонебезпечні матеріали, їх нібито готували до знищення.
- Ліванська телевізійна станція MTV в свою чергу повідомила, що на складі було 2 тис. 750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), яка використовується як компонент вибухових речовин, має високу летючість, особливо при нагріванні, і повинна зберігатися в особливих умовах.
- Пізніше прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб заявив, що причиною вибуху стало неналежне зберігання селітри, яка могла лежати на складі близько 6 років. Сила вибуху була еквівалентна силі землетрусу магнітудою 3,5.
- 10 вересня на складі з пальним і шинами у порту Бейрута сталася пожежау порту Бейрута сталася пожежа.