Швидка на місці вибуху / фото Reuters

У ліванському селі Тлейл в Північному районі Аккар рано вранці в неділю, 15 серпня, вибухнуввибухнув танкер-газовоз.

Про це повідомляє AlarabiyaNewsAlarabiyaNews.

Співробітники ліванського Червоного Хреста витягли 20 тіл і евакуювали 79 поранених.

Причина вибуху поки невідома.

У мережі з'явилися відео сильної пожежі, що спалахнула після вибуху.

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    • Увечері 4 серпня в порту Бейрута стався потужний вибухстався потужний вибух. Згодом стало відомо, що в ангарі в районі вибуху зберігалися конфісковані вибухонебезпечні матеріали, їх нібито готували до знищення.
    • Ліванська телевізійна станція MTV в свою чергу повідомила, що на складі було 2 тис. 750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), яка використовується як компонент вибухових речовин, має високу летючість, особливо при нагріванні, і повинна зберігатися в особливих умовах.
    • Пізніше прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб заявив, що причиною вибуху стало неналежне зберігання селітри, яка могла лежати на складі близько 6 років. Сила вибуху була еквівалентна силі землетрусу магнітудою 3,5.
    • 10 вересня на складі з пальним і шинами у порту Бейрута сталася пожежау порту Бейрута сталася пожежа.

Автор: Денис Прядко