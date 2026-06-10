США розпочали удари по Ірану після знищення американського вертольота Apache

Операція розпочалася за розпорядженням головнокомандувача, повідомляє CENTCOM.

США в ніч на 10 червня за київським часом почали наносити удари по території Ірану. Приводом для операції стало знищення американського вертольота Apache, про яке раніше повідомив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє The New York Times.

У Центральному командуванні США (CENTCOM) підтвердили, що операція розпочалася за розпорядженням головнокомандувача.

"Сьогодні о 17:00 за східним часом сили Центрального командування США (CENTCOM) за вказівкою головнокомандувача почали наносити удари з метою самооборони по Ірану у відповідь на вчорашнє знищення вертольота Apache армії США", – йдеться в повідомленні.

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У CENTCOM підкреслили, що йдеться про відповідь на, як стверджується, "невиправдану іранську агресію".

За інформацією The New York Times, вибухи та сигнали повітряної тривоги були зафіксовані одразу в кількох районах уздовж узбережжя Перської затоки. Зокрема, повідомлення надходили з Бандар-Аббаса, острова Кешм та району Сірак. Видання зазначає, що Кешм і Сірак піддавалися атакам кілька разів, однак подробиці про наслідки на той момент були відсутні.

Незадовго до офіційної заяви CENTCOM президент США Дональд Трамп дав коротке інтерв'ю ABC News, в якому підтвердив намір Вашингтона відповісти на інцидент з американським вертольотом.

"Я вважаю, що дуже важливо відповісти. Вони збили вертоліт, і ми відповідаємо прямо зараз. Я вважаю, що потрібно відповідати рішуче... І у нас була хороша угода, і, ймовірно, вона залишиться такою. Це відповідь на те, що вони зробили з нашим вертольотом минулої ночі, і я вважаю, що відповідь має бути дуже сильною, дуже потужною, і саме такою вона і є", – заявив Трамп.

Пізніше журналіст Axios Барак Равід з посиланням на американського чиновника повідомив нові деталі операції.

"Американські війська атакували кілька іранських систем ППО та радіолокаційних систем у районі Ормузької протоки", – написав він.

Ситуація в Ірані – останні новини

Напередодні, 9 червня, Дональд Трамп заявляв, що переговори між США та Іраном щодо нової угоди перебувають на фінальній стадії і угода може бути досягнута найближчими днями. Однак пізніше президент повідомив, що ввечері 8 червня Іран знищив американський вертоліт Apache. Вертоліт був уражений безпілотником типу Shahed. Після цього Трамп пообіцяв, що Сполучені Штати дадуть відповідь на те, що сталося.

До цього Іран вперше з квітня завдав ракетного удару по Ізраїлю. Повідомляється, що всі ракети нібито були перехоплені або впали на незабудовані території. Інформації про прямі влучання, постраждалих або збитки в результаті цих атак не надходило. Видання The Times of Israel, посилаючись на дані військових, повідомило, що всі ракети були перехоплені або впали на незабудовані території.

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