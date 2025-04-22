Трамп говорить із великою кількістю людей, поки не знайде когось, хто з ним погодиться.

Президент США Дональд Трамп схильний довіряти тому, що йому говорить російський диктатор Володимир Путін. Таку думку в інтерв'ю "Телеграф" висловив його радник з національної безпеки у 2018-2019 роках Джон Болтон.

"Він слухає того, з ким погоджується в конкретний момент. Насправді один зі способів описати, як Трамп отримує поради, полягає в тому, що він говорить з великою кількістю людей, доки не знайде когось, хто з ним погодиться. Саме тому здатність Путіна маніпулювати Трампом і, на мою думку, Віткоффом (спецпредставником Трампа - УНІАН), така тривожна - бо Трамп схильний довіряти тому, що каже Путін.", - сказав він.

Болтон нагадав, що Трамп називав Путіна "другом", а друзі, за такою логікою, не можуть говорити неправду. А Віткофф, за його словами, не здатний відрізнити правду від брехні, оскільки не має достатньої інформації.

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"Тому потрібно знайти способи переконати Трампа, що Путін не говорить йому те, що обов'язково в інтересах Америки. Ми знаємо, що це не в інтересах України, але потрібно переконати Трампа, що слухати Путіна не в його інтересах також", - додав Болтон.

За його словами, ключове питання полягає в тому, як донести до Трампа розуміння причин війни в Україні. Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський доклав для цього чимало зусиль, як і багато інших високопосадовців, але це не принесло особливого успіху.

"Можливо, якби хтось зміг переконати Ілона Маска, що Україна бореться за законні інтереси, за те, щоб бути вільною і незалежною, це мало б вплив. Але Трампа оточують люди, які мало що знають про регіон, його історію, та бачать як тягар, від якого США нічого не отримують. Коли намагаєшся пояснити, чому стримування неспровокованої агресії в центрі Європи - в інтересах Америки, - це просто пролітає повз їхні голови", - наголосив Болтон.

Інші останні заяви Болтона про Трампа

Як писав УНІАН, Джон Болтон також розповів, що глава Білого дому бачить світ крізь призму особистих стосунків. За його словами, президенту США війна в Україні здається безглуздою, тому він не бачить причин, щоб не налагоджувати хороші відносини з РФ.

Також ексрадник Трампа відповів, чи можуть США вийти з НАТО, поки нинішній президент перебуває при владі. Болтон вважає такий варіант можливим.

Також він зазначив, що Путін знає, як маніпулювати Трампом і робить це вже кілька місяців. А президент США цього навіть не розуміє.

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