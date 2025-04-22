Виступаючи проти гарантій безпеки НАТО для України, Трамп вибрав неправильну позицію, вважає його колишній радник.

Сполучені Штати за нинішньої адміністрації можуть вийти з НАТО, вважає радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки у 2018-2019 роках Джон Болтон. Про це він сказав в інтерв’ю Телеграфу.

"Трамп цілком може вийти з НАТО, як він майже зробив під час саміту в Брюсселі 2018 року", - сказав ексрадник.

За його словами, виступаючи проти гарантій безпеки НАТО для України або її членства в Альянсі, Трамп вибрав неправильну позицію, адже "це поступка Росії".

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"І навіть якщо ти збираєшся робити такі поступки, їх слід робити в кінці переговорів, а не на початку. Це ще раз показує, що Трамп не розуміє суті цієї війни. Він просто хоче, щоб вона зникла з його порядку денного. А це означає, що йому байдуже, як вона буде вирішена. Що, очевидно, дуже небезпечно - і для безпеки США, і для України", - пояснив Болтон.

Також він висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін як "колишній агент КДБ, знає, як маніпулювати Трампом, і він робить це вже кілька місяців, а Трамп цього навіть не розуміє".

"Він думає, що говорить із другом. А Путіну абсолютно байдуже до дружби. Він просто просуває російські національні інтереси. Трамп цього не бачить", - заявив колишній радник Трампа.

Саме тому, каже, Путіну немає сенсу поспішати з припиненням вогню чи серйозними переговорами, адже "він може говорити прямо з Трампом чи з Віткоффом (Стів Віткофф - спецпредставник Трампа, - ред.), які легко піддаються його маніпуляціям". Водночас, на думку Болтона, це не свідчить "про якусь довгострокову тенденцію":

"Це просто відображення того, що Трамп - відхилення в американській політиці. Його термін ще триватиме 45 місяців, але це ж не вічність".

За словами колишнього радника, коли термін нинішнього президента США завершиться, "ми, найімовірніше, побачимо повернення до більш традиційних американських позицій". Водночас зараз важливо "спробувати пом'якшити шкоду, якої може завдати Трамп", сказав він.

Позиція адміністрації США щодо членства України в НАТО

Як повідомляв раніше УНІАН, спецпредставник Трампа Віткофф заявляв, що Україна не може стати членом НАТО. Він також зазначив, що влада України фактично визнала, що членство в НАТО для України недосяжне. У той же час Віткофф сказав, що залишається відкритим питання про можливе надання Україні захисту за статтею 5 НАТО про колективну оборону.

Радник президента США з національної безпеки Майка Волц також назвав перспективу вступу України до НАТО малоймовірною. "Ми говорили про те, що, як сказав міністр оборони на зустрічі міністрів оборони НАТО, шлях до НАТО або постійне членство в НАТО для України неймовірно малоймовірні", - зазначив Волц.

Про те, що двері для України в НАТО закриті, казав і інший спецпредставник Трампа Кіт Келлог. "Ми заявили гранично ясно: НАТО поза обговореннями. Ви не станете частиною НАТО. Ця думка не нова. Ми говоримо про це з 2008 року", - запевнив він і нагадав, що того року посол США в Росії Вільям Бернс сказав держсекретареві США Кондолізі Райс, що "це недосяжна мета".

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