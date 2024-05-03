Колишній прем'єр не зміг проголосувати на місцевих виборах з першої спроби. Але з другої - вдалося.

Колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона не пустили на виборчу дільницю під час місцевих виборів через забуті вдома документи. Про це пише Sky News.

"Співробітники виборчої дільниці були змушені відправити геть колишнього прем'єр-міністра після того, як він спочатку не дотримався вимог законодавства, які він запровадив, коли був на Даунінг-стріт", – йдеться у повідомленні.

Видання зауважило, що у 2022 році з подачі самого ж Бориса Джонсона у Великій Британії було ухвалено новий закон про вибори, який зокрема забороняє брати участь у голосування за відсутності посвідчення особи з фото. З 2023 року закон вступив в силу, але багато британців ще не звикли до нової норми, адже раніше можна було голосувати за ширшим спектром документів, зокрема тими, де фотографії немає.

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За даними британської виборчої комісії, через нові правила на минулорічних місцевих виборах в Англії не змогли проголосувати близько 14 тисяч осіб. А сьогодні і сам Джонсон з’явився на виборчій дільниці в Південному Оксфордширі без документів.

Міністр Північної Ірландії Кріс Хітон-Гарріс, який був головним секретарем Джонсона за часів його прем’єрства, сказав в коментарі BBC: "Як людина, яка добре знає Бориса, я не можу сказати, що це мене зовсім здивувало... Я знаю що він просто пішов додому, взяв посвідчення особи, повернувся на виборчу дільницю і проголосував за консерваторів".

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