Майбутня угода має охоплювати увесь спектр відносин: від торгівлі, безпеки та оборони - до науки та технологій, освіти і культури.

Велика Британія прагне укласти з Україною угоду про 100-річне партнерство. Про це йдеться у повідомленні Посольства Британії в Україні у соціальній мережі Facebook за підсумками візиту міністра закордонних справ Девіда Кемерона до Києва.

Зокрема, Кемерон віддав належне стійкості українців перед обличчям російських атак і відзначив, що ця війна є викликом для всього нашого покоління, і Україна не може боротися самотудки: "Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги".

При цьому, Камерон також підтвердив надання 36 млн фунтів допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з 20 млн фунтів екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 млн для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

Відео дня

Разом з тим, наголошується, що міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого.

Співпраця України та Великої Британії

Як повідомляв УНІАН, 12 січня 2024 року Україна та Британія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак заявив, що нова безпекова угода між Британією та Україною слугуватиме основою для партнерства між двома країнами, яке триватиме "100 років або більше".

У безпековій угоді визначено, що якщо Росія будь-коли знову здійснить вторгнення до України - Сполучене Королівство прийде на допомогу з терміновими та стійкими гарантіями безпеки. Британія має намір надавати сучасну техніку для оборони в сіх вимірах - на суходолі, у морі та повітряному просторі.

Вас також можуть зацікавити новини: