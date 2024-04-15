Після затримки з виділенням допомоги Україні, у Європі вже не вважають США таким надійним партнером.

Європа повинна взяти на себе "стратегічну відповідальність" і в дуже стислий термін стати здатною захищати континент самостійно і мати засоби для стримування будь-якого агресора.

Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель у своїй книзі "Європа між двома війнами", передає Голос Америки. Головний європейський дипломат вважає, що Євросоюз потребує "зміни парадигми європейської оборони".

"Ми надто довго делегували свою безпеку США, а за останні 30 років... ми дозволили тихе роззброєння", - висловився він.

Дипломат зазначив, що наявна європейська економічна система добре працювала у мирний час, але тепер через напад РФ на Україну, і в разі, якщо Кремль піде далі, потрібні зміни. "Коли участь Америки в Європі стає менш певною, ця війна становить загрозу існуванню Євросоюзу", - підкреслив Боррель.

Головний дипломат ЄС уточнив, що мова йде про збільшення витрат на національному рівні з 1,7% ВВП до понад 2%. Також Боррель наголошує на посиленні оборонної співпраці між країнами-членами ЄС й на важливості технологічної модернізації оборонної промисловості.

"Одним з основних уроків війни в Україні є те, що технологічна перевага є ключовою. Особливо, коли стикаєшся з противником, для якого життя нічого не варті. Нам потрібна оборонна промисловість, щоб задовольнити наші потреби", - висловив думку Боррель і додав, що "кожен європеєць має розуміти, що ефективна оборона" необхідна для виживання.

Допомога США Україні

Конгрес США декілька місяців не затверджує фінансову допомогу Україні. Ухвалений Сенатом в лютому проект закону, який просувають демократи та адміністрація президента США Джо Байдена, не виносить на голосування спікер-республіканець Майк Джонсон.

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