За словами глави дипломатії ЄС, дії Росії "повністю неприйнятні".

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС має бути готовим розглянути додаткову відповідь Росії в разі перетину нею "червоних ліній" щодо України чи відновлення ескалації.

Про це глава європейської дипломатії сказав у середу, 28 квітня, виступаючи у Європейському парламенті, пише "Європейська правда".

"Ми повинні продовжувати надсилати скоординовані сигнали міцної підтримки України. Ми візьмемо участь у саміті Кримської платформи цього серпня. Ми також повинні бути готовими розглянути варіанти додаткової відповіді, якщо Росія відновить ескалацію чи перетне "червоні лінії", - сказав Боррель, не уточнивши, про які "червоні лінії" йде мова.

За його словами, нещодавнє військове нарощування Росії біля українських кордонів і в окупованому Криму серйозно вплинули на безпекову ситуацію в регіоні.

Читайте також"ЄС із вами": Боррель заявив про підтримку територіальної цілісності України"Дії Росії повністю неприйнятні. Ми твердо підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Росія повинна припинити провокації та співпрацювати для деескалації напруги", - заявив дипломат.

Він наголосив, що повне виконання Мінських домовленостей Росією є ключовою умовою ЄС для істотного покращення відносин з РФ. Боррель також зазначив, що Росія повинна співпрацювати для деескалації замість того, щоб "зображати себе у ролі нейтрального посередника".

"Це те, що Росія зараз робить, нібито вона не пов’язана з конфліктом в Україні, нібито вона там тільки намагається бути посередником у зовнішній проблемі, кажучи, що вони не втручалися напряму. Ці прикидання мають бути відкинуті", - наголосив Боррель.

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Автор: Катерина Комолова