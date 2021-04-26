Два судна Північного флоту досі не відведені та перебувають в акваторії.

Два великі десантні кораблі російського Північного флоту - "Олександр Отраковський" і "Кондопога" досі залишаються в Чорному морі після великих навчань в окупованому Криму.

Про це в понеділок повідомили у прес-службі Північного флоту, передає "Інтерфакс".

"Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря зігдно з планами далекого походу", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожNZZ: Відведення військ Росії від України може бути маневром для відволікання увагиЗа словами російських військових, екіпаж цих кораблів на навчаннях відпрацьовував завдання спільно з військами Південного військового округу.

Російські навчання у Криму

22 квітня російські військові заявили про проведення міжвидових навчань на полігоні "Опук", розташованому за 60 км від Феодосії та за 40 км від Керчі, в межах раптової перевірки боєготовності.

Зокрема, за даними російських військових, в Чорне море на маневри прийшли великі десантні кораблі Північного і Балтійського флотів РФ, артилерійські та десантні катери Каспійської флотилії. Чорноморський флот повідомляв про перебазування до Криму близько 50 бойових літаків.

Згодом стало відомо, що з 23 квітня Росія почала відведення військ Південного і Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації.

Міноборони РФ повідомило, що відведено понад 20 кораблів Чорноморського флоту РФ. Також 23 квітня Чорноморський флот РФ повідомив, що великі десантні кораблі з морською піхотою вийшли в пункти постійної дислокації.

Незалежні експерти повідомляли, що РФ залишає військову техніку 41-ї армії на полігоні "Погоново" у Воронезькій області.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію пояснити причину стягування великої кількості військ до кордону України.

У Кремлі, говорячи про окупований Крим як територію РФ, заявляли, що питання переміщення російських військ у цьому випадку - справа виключно Росії.

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Автор: Катерина Комолова