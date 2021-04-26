Два великі десантні кораблі російського Північного флоту - "Олександр Отраковський" і "Кондопога" досі залишаються в Чорному морі після великих навчань в окупованому Криму.
Про це в понеділок повідомили у прес-службі Північного флоту, передає "Інтерфакс".
"Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря зігдно з планами далекого походу", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожNZZ: Відведення військ Росії від України може бути маневром для відволікання увагиЗа словами російських військових, екіпаж цих кораблів на навчаннях відпрацьовував завдання спільно з військами Південного військового округу.
Російські навчання у Криму
- 22 квітня російські військові заявили про проведення міжвидових навчань на полігоні "Опук", розташованому за 60 км від Феодосії та за 40 км від Керчі, в межах раптової перевірки боєготовності.
- Зокрема, за даними російських військових, в Чорне море на маневри прийшли великі десантні кораблі Північного і Балтійського флотів РФ, артилерійські та десантні катери Каспійської флотилії. Чорноморський флот повідомляв про перебазування до Криму близько 50 бойових літаків.
- Згодом стало відомо, що з 23 квітня Росія почала відведення військ Південного і Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації.
- Міноборони РФ повідомило, що відведено понад 20 кораблів Чорноморського флоту РФ. Також 23 квітня Чорноморський флот РФ повідомив, що великі десантні кораблі з морською піхотою вийшли в пункти постійної дислокації.
- Незалежні експерти повідомляли, що РФ залишає військову техніку 41-ї армії на полігоні "Погоново" у Воронезькій області.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію пояснити причину стягування великої кількості військ до кордону України.
- У Кремлі, говорячи про окупований Крим як територію РФ, заявляли, що питання переміщення російських військ у цьому випадку - справа виключно Росії.
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