За словами дипломата, головним для європейців є підтримка України.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель не важає що Європа зараз перебуває на порозі війни. Як сказав Боррель журналістам перед засіданням Європейської Ради 21 березня в Брюсселі, наразі "не треба йти вмирати за Донбас", головне — підтримати Україну.

За словами Борреля, європейські лідери мають усвідомити виклики, з якими вони стикаються, але "не потрібно перебільшувати".

"Війна не є неминучою. Я чув певні голоси, які говорять, що війна неминуча. Ну, слава Богу, що вона не неминуча. Ми живемо в мирі, ми підтримуємо Україну, ми не є частиною цієї війни, ми просто підтримуємо Україну, і ми повинні готуватися до майбутнього, підвищуючи обороноздатність нашої промисловості, але не треба лякати людей без потреби, війна не неминуча", - сказав Боррель.

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За його словами, "неминучою" для європейців є підтримка України.

"Не треба йти вмирати за Донбас. Головне - підтримати Україну, щоб їх не вбивали на Донбасі і не вбивали в Києві, коли його бомблять", - сказав Боррель.

Допомога від ЄС Україні

Як повідомляв Боррель, на останньому засіданні Європейська рада погодила новий пакет цивільної допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Водночас, за словами дипломата, до кінця року планується доставити в Україну понад 1 мільйон артилерійських снарядів і навчити 60 тисяч українських військових".

Крім того, Боррель представив країнам-членам Євросоюзу пропозицію про спрямування надприбутків зі знерухомлених активів Російської Федерації на закупівлю зброї для України. Зокрема, Європейський Союз повинен отримувати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, і перераховувати їх до керованого ЄС фонду, який фінансує зброю для України.

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