Водночас ЗМІ повідомляють, що літак ще не подав запит на посадку в аеропорту острова.

Борт зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі приземлиться в аеропорту Тайбей - столиці Тайваню.

Про це свідчать дані сервісу Flightradar.

Точка призначення літака з Пелосі з'явилася кілька хвилин тому. До того остаточно не було відомо, чи приземлиться борт на острові.

Водночас Reuters пише, що американський джет з Пелосі на борту не подав запит на посадку в аеропорту Тайбей.

На Тайвані вже чекають посадки літака з Пелосі. На одній з будівель з'явився надпис "Любов. Надія. Мир".

За даними тайваньських ЗМІ, борт з Пелосі приземлиться на Тайвані приблизно о 17:00 за Києвом.

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань: що варто знати

За інформацією тайваньських ЗМІ, Пелосі почне свій візит на Тайвань близько 17:30 за київським часом. Залишити острів вона, як повідомляється, має вже завтра.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань, а також наголошував, що "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Напередодні передбачуваного візиту Пекін попередив про "кричущі політичні наслідки". Також китайські офіційні особи заявили, що нація "не буде сидіти склавши руки", якщо Пекін відчує, що його "суверенітет і територіальна цілісність" знаходяться під загрозою.

Американська сторона офіційно не підтверджувала візит Пелосі на Тайвань. У програмі її турне по Азії - візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру, частина з яких вже відбулася.

Якщо візит на Тайвань відбудеться, Пелосі стане першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

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