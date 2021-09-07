Сім'я загиблої вимагає знайти вбивць і притягнути їх до відповідальності.

Бойовики афганського угруповання "Талібан" вбили вагітну жінку-поліцейського на очах у її сім'ї.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на родичів загиблої.

Інцидент стався на минулих вихідних в провінції Гор, розташованій в центральній частині країни. До смерті Негар Масумі працювала в місцевій в'язниці і була на восьмому місяці вагітності.

Син вбитої Мохаммад Ханіф розповів, що таліби увійшли в будинок їхньої сім'ї, вивели його та його братів на вулицю і зв'язали.

"Вони вбили нашу матір на наших очах. Вони її зарізали", - сказав Ханіф.

Читайте також"Талібан" заборонив жінкам бути міністрами в АфганістаніОскільки його мати була вагітна, чоловік звинуватив бойовиків у подвійному вбивстві. Він закликав уряд знайти вбивць і притягнути їх до відповідальності, пригрозивши в іншому випадку "взяти закон в свої руки".

У "Талібані" ці звинувачення заперечують.

"Її вбили не моджахеди Ісламського емірату. Ймовірно, інцидент стався на ґрунті особистої неприязні", - сказав офіційний представник угруповання Білал Карімі.

За його словами, бойовики почали розслідування події й незабаром представлять його результати.

Нагадаємо, що 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. А 30 серпня США заявили про завершення виведення свого військового контингенту.

Автор: Станислав Кожемякин