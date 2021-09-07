Бойовики афганського угруповання "Талібан" вбили вагітну жінку-поліцейського на очах у її сім'ї.
Про це повідомляє CNN, посилаючись на родичів загиблої.
Інцидент стався на минулих вихідних в провінції Гор, розташованій в центральній частині країни. До смерті Негар Масумі працювала в місцевій в'язниці і була на восьмому місяці вагітності.
Син вбитої Мохаммад Ханіф розповів, що таліби увійшли в будинок їхньої сім'ї, вивели його та його братів на вулицю і зв'язали.
"Вони вбили нашу матір на наших очах. Вони її зарізали", - сказав Ханіф.
Читайте також"Талібан" заборонив жінкам бути міністрами в АфганістаніОскільки його мати була вагітна, чоловік звинуватив бойовиків у подвійному вбивстві. Він закликав уряд знайти вбивць і притягнути їх до відповідальності, пригрозивши в іншому випадку "взяти закон в свої руки".
У "Талібані" ці звинувачення заперечують.
"Її вбили не моджахеди Ісламського емірату. Ймовірно, інцидент стався на ґрунті особистої неприязні", - сказав офіційний представник угруповання Білал Карімі.
За його словами, бойовики почали розслідування події й незабаром представлять його результати.
Нагадаємо, що 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. А 30 серпня США заявили про завершення виведення свого військового контингенту.