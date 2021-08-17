Жінка відмовилася нагодувати бойовиків, тому що у неї не було грошей.

Таліби в Афганістані забили на смерть матір чотирьох дітей. Жінка відмовилася нагодувати бойовиків, бо була дуже бідна.

Про це повідомляє CNN.

За словами дочки загиблої жінки, терористи "Талібану" три рази приходили в їх будинок. Вони вимагали, щоб жінка нагодувала 15 бійців.

Загибла намагалася пояснити, що у неї просто немає грошей, щоб виконати наказ.

Читайте такожВіце-президент Афганістану оголосив собі Т. В. О. голови державиКоли бойовики прийшли вчетверте, то повалили жінку на підлогу та стали бити прямо на очах дітей. Побиття тривало навіть після того, як жінка втратила свідомість.

За словами дочки загиблої, вона просила талібів припинити побиття. Бойовики перед тим, як піти, кинули гранату в сусідню кімнату.

Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн-України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Автор: Анастасія Горбачова