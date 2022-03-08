Таке рішення дипломати озвучили слідом за США.

Вже до кінця поточного року Британія збирається повністю відмовитися від російської нафти і нафтопродуктів. Відмова від імпорту була анонсована міністром підприємництва, енергетики та промислової стратегії квасі Квартенгом, писати ВВС.

Повідомляється, що часу до кінця 2022 року буде достатньо, щоб плавно перейти від російських постачальників ДО ІНШИХ, і не нашкодити споживачам.

Зазначимо, 8 березня Джо Байден оголосив про повну заборону на імпорт нафти і газу з Росії.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), в 2021 році США імпортували з Росії в середньому близько 20,4 млн барелів нафти і нафтопродуктів на місяць, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.

Нагадаємо, під Одесою жителі змусили любителя "русского мира" вибачитися за образу захисник.

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