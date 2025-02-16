Європейські лідери хочуть "прив'язати" це зобов'язання до ймовірного порушення Росією перемир'я.

Європейські лідери на зустрічі в Парижі, яка відбудеться 17 лютого, окремо обговорять варіант "автоматичного" набуття Україною членства в НАТО, якщо Росія раптом порушить режим припинення вогню після того, як буде укладено мирну угоду між країнами.

"Мають бути передбачені руйнівні наслідки, чого не було в попередніх угодах про припинення вогню в Україні з 2014 року", - йдеться в матеріалі The Guardian.

Повідомляється, що пропозицію про членство в НАТО, зумовлену порушенням Росією режиму припинення вогню, було висунуто деякими американськими сенаторами, і тепер вона здобула підтримку високопоставлених європейських лідерів, включно з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

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Він наполягає на тому, що не слід "відкривати двері для російських фантазій" про сфери впливу.

Що ще відомо про гарантії безпеки для України

Раніше УНІАН повідомляв, що США опитали Європу про гарантії безпеки Україні. Зазначається, що опитувальник було надіслано європейським союзникам минулого тижня. Документ складається з шести пунктів і запитань.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що не зніме членства в НАТО зі столу переговорів. При цьому він підкреслив, що не вірить у гарантії безпеки без Америки.

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