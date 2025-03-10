Танкер перевозив пальне для американської армії.

10 березня у Північному морі, неподалік узбережжя Східного Йоркшира, зіткнулися контейнеровоз Solong під прапором Португалії та американський нафтовий танкер Stena Immaculate.

Як повідомляє The Telegraph, аварія сталася близько 10:00. На борту танкера було 220 тисяч барелів авіаційного палива Jet-A1, яке після серії вибухів витекло у море. За даними компанії Lloyds List Intelligence, Solong перевозив15 контейнерів з ціанідом натрію. У британському Greenpeace кажуть, що масштаби шкоди оцінювати ще рано.

Член парламенту Великої Британії Грем Стюарт повідомив, що після зіткнення госпіталізували лише одну людину, всі інші 36 моряків перебувають у безпеці. За даними джерела видання в уряді, один член екіпажу Solong вважається зниклим безвісти. На борту Solong було 14 людей, а на Stena Immaculate - 23.

Речник прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера повідомив, що на місце аварії направили працівників відділення з розслідування морських аварій: "Наскільки я розумію, деталі все ще з’ясовуються, тому я не хочу на цьому спекулювати", - додав він.

Аварії танкерів

Нагадаємо, 15 грудня в Керченській протоці сталася аварія двох російських танкерів - "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239".

Внаслідок аварії в море вилилася велика кількість мазуту, що призвело до значного забруднення узбережжя Краснодарського краю Росії та окупованого Криму.

Також розлив нафтопродуктів призвів до загибелі багатьох морських організмів, включаючи риб, птахів та інших представників фауни.

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