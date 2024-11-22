Британська армія готова воювати з РФ хоч 'сьогодні ввечері', - генерал Магован

Коментарі військового з’явилися незабаром після повідомлень про те, що Росія запустила балістичну ракету по Україні.

Збройні сили Великої Британії будуть готові битися з Росією хоч "сьогодні ввечері", якщо російський правитель Володимир Путін вторгнеться в іншу східноєвропейську країну.

Про це заявив високопоставлений британський військовий, заступник начальника штабу британської оборони, у парламентському комітеті з питань оборони Роб Магован, передає CNN.

"Якби британську армію попросили битися сьогодні ввечері, вона б билася сьогодні ввечері. І я не думаю, що хтось у цій кімнаті повинен мати будь-які ілюзії, що якщо росіяни вторгнуться у Східну Європу сьогодні ввечері, то ми зустрінемося з ними в цій битві", – сказав Магован.

Відео дня

Коментарі Магована з’явилися незабаром після повідомлень про те, що Росія запустила балістичну ракету, здатну нести ядерну зброю, під час атаки на Дніпро в Україні в четвер вранці.

Удар Росії по Дніпру 21 листопада - що відомо

Нагадаємо, як повідомили Повітряні сили ЗСУ, вранці 21 листопада РФ вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Це перше бойове застосування такої зброї у світі. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю центру реабілітації осіб з інвалідністю.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей удар, заявивши, що "божевільний сусід вкотре показав, як він боїться".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада Росія вдарила по місту Дніпро ракетою середньої дальності із застосуванням "новітньої ракетної системи "Орешник" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою".

Він назвав удар по Дніпру "відповіддю на недавні удари ракетами ATACMS і Storm Shadow по російській території". За словами Путіна, удар по Дніпру був випробуванням "Орешника", а ціллю удару був комплекс, який нібито "виробляє, зокрема, ракетну техніку".

Вас також можуть зацікавити новини: