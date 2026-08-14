У Москві зажадали пояснень від США щодо ударів України та пообіцяли посилити атаки

Лавров заявив, що РФ посилить атаки на всі західні поставки для української армії.

Москва вимагає від США пояснень щодо ймовірної підтримки українських атак на територію Росії. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише Reuters.

За словами Лаврова, Росія вважає, що США активно беруть участь в українських атаках на РФ. Він заявив, що Москва вже порушила це питання перед Вашингтоном.

"Ми надіслали до Держдепартаменту низку запитань із проханням про коментар, зокрема щодо розвідувальних даних та того факту, що США набагато глибше залучені до організації та нанесення ударів у глибині російської території по цивільних об’єктах. Ми чекаємо на відповідь", – сказав глава МЗС РФ.

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Також Лавров додав, що під час саміту в Анкориджі рік тому російський диктатор Володимир Путін нібито сказав президенту США Дональду Трампу, що він "приймає пропозиції Вашингтона щодо України в тому вигляді, в якому їх надіслали". Однак в агентстві нагадали, що раніше державний секретар США Марко Рубіо спростував інформацію про те, що на саміті було досягнуто будь-якої угоди.

Крім того, Лавров заявив, що РФ посилить атаки на всі західні поставки для української армії.

"Ми значно посилимо наші методи, щоб ліквідувати все, що надходить із Заходу й підживлює київську військову машину. І ми вже цим займаємося", – підкреслив глава МЗС РФ.

Росія не піде на припинення війни за лінією фронту

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не розглядає можливість припинення війни в Україні на нинішній лінії бойового зіткнення. Він сказав, що таким чином росіяни "дозволили б знецінити подвиг своїх дідів і прадідів, які перемогли нацизм".

Лавров додав, що досягти припинення бойових дій можна лише за умови "довгострокового, надійного, сталого врегулювання".

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