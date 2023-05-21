За словами джерела, втрати несуть як строковики, так і мобілізовані, що стоять на обороні кордону.

У прикордонній зоні Бєлгородської області РФ зараз тривожно. Останнім часом відбувається ціла низка подій, про які завзято замовчують і Міноборони, і місцева влада.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, обстріли тривали всі ці дні - у кожному селі нібито було по 3-4 "прильоти".

"Ніби спеціально жахіття гнали, а потім воєнкори почали поширювати дезу про контрнаступ. Просиділи всю ніч у окопі, але нічого не сталося. А якби сталося, то у деяких місцях ЗС РФ настільки провалилися б, що страшно подумати. Кордон охороняють строковики та мобілізовані. Усі зазнають втрат від обстрілів. За минулий тиждень загинув один строковик приблизно в районі Новопетрівки та двоє поранено. Все це старанно приховують", - повідомило джерело.

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Крім того, був "неприємний момент", коли окупантів переконували про те, що ЗСУ готують прорив на Уразово та на Валуйках. Втім, піхоту просто "кинули". Вся артилерія була відведена. На напрямку було кілька танків.

"Злякалися, кинули людей. Ще раніше виїхала машина РЕБ. Можливість придушення сигналу їх комплексами відсутні майже скрізь, БПЛА (переважно дрони) літають, як удома", - зазначило джерело.

У Бєлгороді тривожно

Вчора російські Telegram-канали масово повідомляли про чергову спробу "українських диверсантів" прорватися через кордон. Цього разу – в Бєлгородську область.

Це не вперше - на початку березня росіяни заявили, що "українська ДРГ" потрапила на територію прикордонної Брянської області і нібито поранила цивільних.

Україна заявила про свою непричетність. Відповідальність за інцидент згодом взяв "Російський добровольчий корпус" - військовий підрозділ, який воює на боці України з 2014 року і складається з російських добровольців.

На початку квітня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про чергову спробу проникнення на територію РФ. Тоді бійці РДК знову взяли відповідальність за інцидент і показали відео. Вони заявили, що крім виконання бойових завдань змогли поспілкуватися з місцевими жителями.

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