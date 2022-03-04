Заборона на експорт тягне за собою готову продукцію, тобто пиво та інші напої, які не виробляються в Росії.

Данська пивоварна компанія Carlsberg припиняє нові інвестиції в Росію та призупинить експорт пива та інших напоїв до країни через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

"Carlsberg Group вирішила негайно припинити нові інвестиції в Росію, а також експорт інших компаній Carlsberg Group до пивоварних заводів "Балтика" в Росії. Ми будемо поважати всі застосовні санкції, які вводяться, і продовжуватимемо оцінювати ситуацію щодо нашого бізнесу в Росії", - цитує видання генерального директора Carlsberg Кееса т'Харта.

Заборона на експорт тягне за собою готову продукцію, тобто пиво та інші напої, які не виробляються в Росії.

Пивоварня "Балтика", що входить до Carlsberg Group, володіє вісьмома пивоварнями в Росії та налічує близько 8300 співробітників.